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Güngördü: “Yasal denetim yetkisi belediyelerdedir”

 

31 Mart 2021 Çarşamba 16:45
Güngördü: “Yasal denetim yetkisi belediyelerdedir”
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“BAKANLAR KURULU KARARI İLE TARAFIMIZA VERİLEN DENETİM YETKİMİZİ,  NİTELİĞİ BELİRSİZ ‘ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ’ OLARAK BELİRTİLEN ÖZEL BİR ŞİRKETE DEVRETMEMİZ KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, restoranların Covid-19 önlemleri açısından özel bir güvenlik şirketi tarafından denetleneceğini öğrendiklerini, ancak yasal denetim yetkisinin belediyelerde olduğunu vurguladı.

Güngördü yaptığı yazılı açıklamada, konuyu geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerden öğrendiklerine işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:

“KKTC Sağlık Bakanlığı ve Res-Bir işbirliği altında imzalanan protokolde;  restoranların Covid-19 önlemleri açısından özel bir güvenlik şirketi tarafından denetleneceği’ bilgisini hayretler içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.

“KABUL ETMİYORUZ…”

Sadece Pandemi döneminde değil tüm zamanları kapsayan ‘Halk Sağlığının korunması’ konusu Merkezi Devlet otoritesinin belirlediği yasal mevzuat çerçevesinde Yerel Yönetimlere düşen en asli görevlerin başındadır. Özellikle böylesi kritik bir dönemde Belediyelerin bilgisi, fikri sorulmadan, konu ile ilgili de önceden içerik paylaşımı yapılmadan karar üretilmesini hiçbir şekilde uygun bulmuyoruz, kabul etmiyoruz.”

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Resmi olarak denetleme yetkisinin, belediyelerde olduğuna dikkat çeken Başkan Güngördü, “51/1995 Belediyeler Yasası’nın Birinci Bölümünde 16. Maddede tanımlanan Belediyelerin sağlık ile ilgili görevleri kapsamındaki yetkilerimiz yanında; Covid-19 Pandemi kontrolleri için 27 Ocak 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tarafımıza verilen denetim yetkimizin,  niteliği belirsiz ‘özel güvenlik şirketi’ olarak belirtilen özel bir şirkete devretmemiz kesinlikle mümkün değildir, bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz” dedi.

Metropolit yapısıyla tüm dünya insanını kucaklayan ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan, ülkenin gözbebeği turistik liman kenti Girne’nin sağlık konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça geniş ve uzman bir dev kadro ile yürütmekte oldukları yoğun çalışmaları tüm halkın yakinen bildiğine işaret eden Güngördü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Görev ve sorumluluklarımızın öneminin bilinci içerisinde sağlık konularında uzman bilirkişiler ile çalışmak yasal düzenlemeler çerçevesinde,  tamamen bağımsız ve adil bir yaklaşım içerisinde planlanmış resmi denetimler ve konu paydaşları ile de gerektiğinde eğitim organizasyonları ile Dünya standardında oluşturduğumuz bu çizgiyi yıllarca korumaya çok özen gösterdik.  Uzman kadromuz içerisinde iki Gıda Mühendisi gözetiminde uzun süreli ve uluslararası Gıda Hijyeni eğitimlerine tabi tutulmuş oldukça deneyimli resmi denetim memurlarımız çalışmaktadır.”

“GIDA GÜVENLİĞİ KONULARI KAPSAMI İÇERİSİNDE BÜTÜNLÜKLÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

Yiyecek içecek ile ilgili sektörlerde Covid-19 uygulamalarının tek başına izole bir konu olarak değerlendirilmesinin, çok büyük bir teknik yanlış olduğuna dikkat çeken Güngördü, gıda ile ilgili olan işyerlerinde genel hijyen ve gıda güvenliği konuları kapsamı içerisinde bütünlüklü olarak değerlendirilmesi gereken Covid önlemlerinin kontrolünün; resmi denetim ekipleri tarafından sürekli izlenerek, gerektiği durumlarda halk sağlığının korunması için yaptırımlar uygulandığını vurguladı.

Güngördü,  şöyle devam etti:

“Eğer ki denetlemeler yetersiz bulunuyorsa düzenli olarak kamuoyu bilgisine getirmiş olduğumuz ve tam kapanma süreçlerinde dahil olmak üzere kesintisiz hafta sonları da dahil olmak üzere devam eden rutin Covid Pandemi kontrolleri kapsamında 04 Ocak 2021-31 Mart 2021 tarihleri arasında; 3 bin 303 işyeri denetimi gerçekleştiğini tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.

Denetim ile ilgili asli görevimize, halkımızın sağlığının korunması adına Pandemi öncesinde de devam ediyorduk Pandemi sonrasında da devam edeceğiz. Bağımsızlık ilkesi ve bilimsel esaslara dayandırarak uzun yıllardır ortaya koymakta olduğumuz bu çalışmalarımız; hem halkımız hem de esnafımızın haklı güvenini ve takdirini kazanmıştır. Girne Belediyesi olarak Girne’deki yasal denetim otoritemizi, özel sektör şirketi ile paylaşmamız kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Tüm yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla, bu konunun sonuna dek takipçisi olacağız.”

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Son Güncelleme: 31.03.2021 17:23
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