Güngördü Ünlü Tenis Antrenörü Lluis Bruguera’yı Kabul Etti

Lefkoşa, 6 Eylül19 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun davetlisi olarak 4 günlük kamp için KKTC’de bulunan dünyaca ünlü tenis antrenörü Lluis Bruguera’yı kabul etti.

Girne belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre kabulde meclis üyesi Hakan Onurlu, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Türkiye Tenis Federasyonu eski Teknik Direktörü Onur Binay ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Demet Onurlu da hazır bulundu.

GÜNGÖRDÜ: “GİRNE’DE AĞIRLAMAKTAN MUTLUYUZ”

Başkan Güngördü kabulde yaptığı konuşmada dünyaca ünlü tenisçiler yetiştiren Lluis Bruguera’yı Girne’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Güngördü, Girne Belediyesi’ne ait tenis kortlarında ülkemizdeki sporcu ve antrenörlerine deneyimlerini aktaran İspanyol antrenöre teşekkür etti.

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