Güngördü Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’ı ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ataç’ın da, ziyaretten ve iyi ilişkiler içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Güngördü ve beraberindeki heyete teşekkür ettiği belirtilen açıklamaya göre, Ataç, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdiği Güngördü’ye, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası içinde sergilenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttığı kaydedildi.

Güngördü, Ataç’ı ziyaretinde, yeniden seçildiği görevinde başarı dileklerini iletti. Geçtiğimiz yıl 17’incisini gerçekleştirdikleri Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen Zeytin Karikatürleri Yarışması’na yaklaşık 70 ülkeden 800’ün üzerinde eserle katılım olduğunu ifade ederek Güngördü, Ataç’a Zeytin Karikatürleri Albümü de hediye etti. Güngördü ayrıca gerçekleştirdiği örnek belediyecilik çalışmalarından dolayı da Ataç’ı tebrik etti. Buluşmada Ataç ve Güngördü, birbirlerine günün anısına hediyeler de takdim etti.