banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89124
ALTIN
241.942
DOLAR
5.8765
STERLİN
7.4189
EURO
6.5441
Kazak’a ağırceza tokadı
KAZAK’A AĞIRCEZA TOKADI
Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi
ÖZBAYRAK’IN DAVASI 17 HAZİRAN’A ERTELENDİ
İki dinlenci tutuklandı
İKİ DİNLENCİ TUTUKLANDI
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI YİNE...
banner307

Güngördü Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’ı ziyaret etti

Güngördü Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’ı ziyaret etti

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:00
Güngördü Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’ı ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti. 

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti.

banner317
Başlatılan Kent Müzesi çalışmaları için bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Eskişehir’e giden Güngördü, kısa süre önce Girne’ye gelen Ataç’a iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Ataç’ın da, ziyaretten ve iyi ilişkiler içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Güngördü ve beraberindeki heyete teşekkür ettiği belirtilen açıklamaya göre,  Ataç, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdiği Güngördü’ye, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası içinde sergilenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttığı kaydedildi. 

Güngördü, Ataç’ı ziyaretinde, yeniden seçildiği görevinde başarı dileklerini iletti. Geçtiğimiz yıl 17’incisini gerçekleştirdikleri Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen  Zeytin Karikatürleri Yarışması’na yaklaşık 70 ülkeden 800’ün üzerinde eserle katılım olduğunu ifade ederek Güngördü, Ataç’a Zeytin Karikatürleri Albümü de hediye etti. Güngördü ayrıca gerçekleştirdiği örnek belediyecilik çalışmalarından dolayı da Ataç’ı tebrik etti. Buluşmada Ataç ve Güngördü, birbirlerine günün anısına hediyeler de takdim etti.

Son Güncelleme: 30.05.2019 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüya Taner İzmirli Sanatseverlerle Buluştu
Rüya Taner İzmirli Sanatseverlerle Buluştu
Erhürman: “hükümet Programında Somut Bir Şey Yok”
Erhürman: “hükümet Programında Somut Bir Şey Yok”
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Hisarköy İle Devam Etti
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Hisarköy İle Devam Etti
Kamu-sen, Merkezi Cezaevi’ndeki Sorunlara Dikkat Çekti
Kamu-sen, Merkezi Cezaevi’ndeki Sorunlara Dikkat Çekti
KTÖS Genel Sekreteri Elcil Atalay’a Çavuşoğlu’nun selasını okumayan imamla ilgili soruşturmayı sordu
KTÖS Genel Sekreteri Elcil Atalay’a Çavuşoğlu’nun selasını okumayan imamla ilgili soruşturmayı sordu
DİN GÖR-SEN Başkanı Çakır’dan Kadir Gecesi mesajı
DİN GÖR-SEN Başkanı Çakır’dan Kadir Gecesi mesajı
Hüdaoğlu'ndan KŞK açıklaması...
Hüdaoğlu'ndan KŞK açıklaması...
Polisten sürücülere bayram öncesi trafik uyarısı!
Polisten sürücülere bayram öncesi trafik uyarısı!
Özyiğit: “4’lü koalisyon hükümeti döneminde Türkiye’den yardım alınmadan hareket edildi”
Özyiğit: “4’lü koalisyon hükümeti döneminde Türkiye’den yardım alınmadan hareket edildi”
Denktaş: “Ciddi bir nüfus sayımı yapılması gerekir. Otomasyon sistemine geçilmesi gerekir”
Denktaş: “Ciddi bir nüfus sayımı yapılması gerekir. Otomasyon sistemine geçilmesi gerekir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim