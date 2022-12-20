Güngördü: “Sosyal yaşam merkezinde iki yılda bin 840 çocuğumuz ücretsiz atölyelerimizden, 160 çocuğumuz kurslardan yararlandı”

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, açılan Sosyal Yaşam Merkezi’nin kadınlar, çocuklar ve özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere kent ve bölge halkının eğitim ve gelişimine büyük katkı sağlandığına dikkat çekti.

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü seçim ofisinden yapılan yazılı açıklama aşağıdadır.

"Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, açılan Sosyal Yaşam Merkezi’nin kadınlar, çocuklar ve özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere kent ve bölge halkının eğitim ve gelişimine büyük katkı sağlandığına dikkat çekti.

Güngördü, “Pandemi döneminin hemen öncesinde yenileyerek modern bir merkeze dönüştürdüğümüz eski belediye binasını, Sosyal Yaşam Merkezi olarak hizmete açarak, dikiş kursundan, dil kurslarına, bilgisayar kurslarından sanat atölyelerine hem yetişkin hem de birçok çocuğun yaşamına dokunan bir yapı haline getirdik” dedi.

Sosyal Yaşam Merkezi’nde iki yılda araya pandemi girmesine rağmen 10 farklı yetişkin kursu, 6 farklı çocuk kursu, 10 yetişkin atölyesi, 48 çocuk atölyesinin gerçekleştirildiği belirten Güngördü, Sosyal Yaşam Merkezi’nin açıldığı günden bugüne Bin 840 çocuğun düzenlenen atölyelere katılım gösterdiğini, 160 çocuk, 180 yetişkinin de kurslardan yararlandığını kaydetti.



Buna ek olarak, merkezde düzenlenen Türk İşaret Dini kursundan 25 kişinin, Final Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen yetişkin İngilizce kurslarından da 510 kişinin yararlandığını belirten Güngördü, binanın pandemi döneminde de aşı merkezi olarak kullanıldığını hatırlatarak bu dönemde iki ay boyunca 2 bin 204 kişinin ilk aşılarını bu merkezde yaptırdığını kaydetti.



“MUTLU ÇOCUKLAR VE MUTLU BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Güngördü, “Altyapı ve üst yapı çalışmalarımız yanında insan odaklı işlerle Girne ve bölge halkının eğitim ve gelişimini desteklemeyi sürdürdük. Göreve geldiğimiz günden bugüne Kültür Merkezi’nde süren sanat kurslarına ek olarak gerek yarıyıl şenlikleri gerekse yaz tatili çocuk atölyelerinde binlerce çocuğumuzla bir araya geldik.



Girne’de yaşayanlar yanında, Çatalköy, Lapta, Alsancak ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği bu faaliyetlerimizde tüm çocuklara eşit olanaklar sağlamak için atölyelerimizi ücretsiz gerçekleştirdik. Çocuklarımız ve gençlerimizin tatil dönemlerini, boş zamanlarını yeni dostluklar edinip, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle geçirmeleri, mutlu çocuklar ve mutlu bir gelecek için çalıştık, çalışıyoruz.” dedi.

GENÇLER İÇİN PROJEMİZ HAZIR

Kentte yaşayan çocuk ve gençlerin kentte söz sahibi olmaları, sosyalleşmeleri ve gelişim için olanak bulmaları amacıyla Çocuk Meclisi ardından Gençlik Platformu da oluşturulduğunu anlatan Güngördü, Belediyeye ait Girne Karakız Bölgesinde ve amfi tiyatronun doğusunda bulunan eski salhane ve atölyeler bölgesine yapacakları bir dönüşüm projesi ile burayı bir gençlik merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Güngördü, “Yaklaşık 1 yıl önce buradaki atölyelerin pek çoğu (araç bakım atölyesi, demir atölyesi vb.) Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesinde belediyemize ait arazi içerisine inşa etmiş olduğumuz yeni atölyelerine taşınmışlardır” dedi. Gençlik Merkezi Projesiyle de gençlerin hem sosyalleşebileceği hem de çeşitli atölyeler ve aktivitelerle de yaşamlarına katkı sağlanacağının altını çizdi.”