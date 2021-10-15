Güngördü, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Akcan ile görüştü

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Hüseyin Akcan ve Leyla Yorgancıoğlu Usta’nın ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgedeki iki engelli okuluna her zaman ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.
Güngördü, devletin daha güçlü olup gerek engelli gerekse tüm dezavantajlı durumda olan vatandaşların mağduriyetlerinin gidermesi gerektiğine dikkat çekti.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Hüseyin Akcan ve Leyla Yorgancıoğlu Usta’nın ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgedeki iki engelli okuluna her zaman ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.