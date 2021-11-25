banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 milyon 490 bin 910 TL tutarında test kiti alınacak
TC'den test kiti alınacak
Aşı karşıtları artık kabak tadı verdi
Aşı karşıtları kabak tadı verdi
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
Erken genel seçim 23 Ocak Pazar günü yapılacak
Seçim yasakları bugün başlıyor
banner405

Güngördü “Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı. 

25 Kasım 2021 Perşembe 15:45
Güngördü “Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mesajında, “Kadına yönelik şiddet sorunu, günümüzde de ne yazık ki insanlığın sorunudur. Her türlü şiddet eylemi insan hakkı ihlalidir. Bu sorunla mücadele, devlet, kurum ve kişilerin toplumsal cinsiyet eşitliği politikasıyla mümkündür. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Eşitsizlik ve şiddet kültürü ile mücadele için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her zaman dediğim gibi, kadınlar şiddet ve vahşetin değil, yaşam ve barışın simgesidir. O nedenle de kadınlarla yan yana, adil ve eşit bir bugünü ve yarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Nidai Güngördü, toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın ve çocukların güçlü, özgür ve mutlu bireyler olmalarına önem veren Girne Belediyesi’nin 9 Mart 2018’de Danışma ve Destek Merkezi’ni hizmete koyduğunu, bugüne kadar 150’nin üzerinde kişinin danışmanlık hizmeti aldığı merkezde, hedefin, başta kadın, çocuk ve ailelerin sorunlarla mücadelesine destek vermek olduğunu ifade etti.
 
Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesine bağlı Danışma ve Destek Merkezinin, şiddete uğrayan kadınlara el uzatıp sahip çıktığını, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artıracak çalışmalar yaparak, bu amaçla hazırlanan programlara destek verdiklerini söyledi. 

Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin bölge kadınlarına yönelik düzenlediği kurs ve eğitimlerle, kadınların her yönden güçlenmesi, işgücüne aktif bir biçimde katılması ve üretimde söz sahibi olmasını desteklediklerini belirtti.


“ŞİDDET KÜLTÜRÜNE KARŞI HAKKINI ARAYAN, ÜRETEN VE AKTİFKADINLAR” 

banner341
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu da, kadınların hakları ve eşitlik için dayanışma içinde olmanın önemine işaret ederek, kadın cinayetleri, kadınlara yönelik nefret söylemleri, evde, işte ve sosyal yaşamda kadınlara yönelik uygulanan psikolojik ve fiziksel baskı ve şiddetin kabul edilir olmadığına işaret etti.

Ataerkil sistemin yarattığı eşitsizlik ve şiddet kültürü yanında, ekonomik sorunların, işsizlik ve yoksulluğun da şiddeti besleyen bir zemin yarattığını belirten Kadıoğlu, kadınların toplumsal konumunun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. 

DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ HER KONUDA KADINLARIN YANINDA 

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin şiddetle mücadele konusunda eğitim, bilgi paylaşımlarıyla toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptığını belirten Kadıoğlu, merkeze bu konuda başvuran kadınların da her zaman yanında olduklarını, psikolojik, hukuki destek yanında, polis, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi ile de işbirliklerinin bulunduğunu kaydetti. 

Kadıoğlu, “Biz kadınlar, kendi haklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle de kendimizi her yönden geliştirmek ve güçlendirmek zorundayız. Şiddete sessiz kalmayıp, başımızı dik tutarak bu konuda da yalnız olmadığımızı bilmeli ve yardım almaktan çekinmemeliyiz” dedi. 

Danışma ve Destek Merkezi’nin kadınların her türlü sorunu için yanında olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, merkeze, 0392 815 61 04 ve 0533 879 95 95 numaralı telefondan ulaşılabileceğini söyledi.

 

banner360
Son Güncelleme: 25.11.2021 17:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğulları “medya, kadına yönelik şiddeti kesinlikle körüklüyor”
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğulları “medya, kadına yönelik şiddeti kesinlikle körüklüyor”
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim