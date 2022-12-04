banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Rifat Günay neyi bekliyor !
Rifat Günay neyi bekliyor !
Universalbank müdürü tutuklandı
Universalbank müdürü tutuklandı
Yine Universalbank Yine usulsüz işlem Yine personel feda edildi Universalbank müdürü tutuklandı
Yine Universalbank
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan...
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü...
banner404
Flaş Haber
Rifat Günay neyi bekliyor !
Kapat

Güngördü, propaganda faaliyetleriyle ilgili kura çekimi ve takvim belirleme çalışmasına katıldı

04 Aralık 2022 Pazar 23:04
Güngördü, propaganda faaliyetleriyle ilgili kura çekimi ve takvim belirleme çalışmasına katıldı

 Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkanı Nidai Güngördü bugün  Girne İlçe Seçim Kurulu’nda seçim sürecinde yürütülecek propaganda faaliyetleriyle ilgili kura çekimi ve açık havada düzenlenecek toplantı ve mitingle ilgili takvim belirleme çalışmasına katıldı.

Güngördü, yazılı açıklamasında uzun yıllardan sonra ilk kez 28 belediye yerine 18 belediye ile belediye başkanlığı seçimine girileceğine işaret ederek, bunun da Kıbrıs Türk Belediyeciliği açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Güngördü, “Yarından itibaren Girne Merkezde ve tüm bağlı köylerimizde yoğun bir çalışma, yapacaklarımızı anlatma ve halkımızla buluşarak sorunları dinlemeye resmi olarak da başlamış oluyoruz. Kendi kültürümüze uygun, yasalar çerçevesinde demokratik  bir seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rifat Günay neyi bekliyor !
Rifat Günay neyi bekliyor !
Universalbank müdürü tutuklandı
Universalbank müdürü tutuklandı
Yine Universalbank Yine usulsüz işlem Yine personel feda edildi Universalbank müdürü tutuklandı
Yine Universalbank Yine usulsüz işlem Yine personel feda edildi Universalbank müdürü tutuklandı
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
Harmancı: “Yarınlarını bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Projesi’ni tamamladık”
YSK seçilmiş sayılan aday listesini açıkladı
YSK seçilmiş sayılan aday listesini açıkladı
YSK kesinleşen aday listelerini açıkladı
YSK kesinleşen aday listelerini açıkladı
İncirli KTFF'yi ziyaret etti
İncirli KTFF'yi ziyaret etti
1 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki konuma ürünü
1 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki konuma ürünü
Tatar: "Kadınların, şiddet başta olmak üzere karşılaştığı tüm sorunlara kapsayıcı çözümler bulmak hepimizin sorumluluğudur”
Tatar: "Kadınların, şiddet başta olmak üzere karşılaştığı tüm sorunlara kapsayıcı çözümler bulmak hepimizin sorumluluğudur”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim