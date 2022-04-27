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Güngördü pazar esnafıyla bayramlaştı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pazar esnafıyla bayramlaştı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 15:45
Güngördü pazar esnafıyla bayramlaştı

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde Çarşamba Pazarı’nı gezen Güngördü esnafa bayram şekeri ikram etti.

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Güngördü, geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, toplumsal barışı pekiştiren günler olduğuna dikkat çeken Güngördü, “Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir. Bu düşünceyle başta tüm personelimin, esnafımızın ve tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” dedi.

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Son Güncelleme: 27.04.2022 16:38
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