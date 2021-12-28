Güngördü, Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yeni yıl nedeniyle Girne Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Güngördü, çocuklarla birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti.

Çocuklara hediye de dağıtan Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Özlem Dağlı Gökbulut'a nazik daveti için teşekkür ederek, merkezde eğitim gören tüm çocukların, öğretmen ve çalışanların yeni yılını kutladı.

Güngördü, özel gereksinimli çocukların, yaşamın her alanında yer almaya, daha çok sevgi ve desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, şahsı ve Girne Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmak için özen gösterdiğini belirtti.

Güngördü, yeni yılın başta tüm çocuklar olmak üzere tüm insanlara sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Buluşmada, Girne Özel Eğitim Merkezi öğrencileri de Güngördü ‘ye kendilerinin yaptığı yeni yıl hediyesini takdim etti.