Güngördü, Öğretmenler Gününü kutladı

Öğretmenler Günü dolayısıyla, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Sosyal İşler Şubesi Amiri Misli Kadıoğlu ve şube personelleri okulları ve bazı emekli öğretmenlerin evini ziyaret ederek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Bölge okullarına, öğretmenler odasına asılması için üzerinde Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı ve Başöğretmen Atatürk’ün öğretmenlerle ilgili söylemiş olduğu “Öğretmen doğan güneşe benzer, etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur” sözü yer alan duvar saati, emekli öğretmenlere de çiçek hediye edildi.

Güngördü, yaptığı ziyaretlerde, okul müdürleri ve öğretmenlerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid 19 salgını ve ekonomik sorunlar nedeniyle gündemdeki sorunlara da değinerek, öğretmenlerin en zorlu durumlarda bile mesleklerini sevgiyle yerine getirerek övgü ve takdiri her gün hak ettiklerini söyledi.



Güngördü, gerek görevi başında gerekse emekli olan öğretmenlerin öğretmenler gününü en içten dilekleriyle kutladığını belirterek, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve hayatta olmayan tüm öğretmenlere de Allah’tan rahmet diledi.