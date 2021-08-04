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Güngördü, Kamacıoğlu ve heyetini kabul etti

Yeni seçilen Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü 03 Ağustos 2021’de makamında ziyaret etti.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 14:40
Güngördü, Kamacıoğlu ve heyetini kabul etti

Girne Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette belediye ve Sanayi Odası arasında geriye dönüşüm konusunda, Girne bölgesinde bulunan sanayi bölgesindeki sorunlar ve bölgede yeni bir sanayi yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

“Yerli Üretimin Önemini Görüyoruz”

 

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü memnuniyet duyduğu ziyarette yaptığı konuşmada, “Sanayi Odası başkanlığına seçilen Ali Kamacıoğlu’nu tebrik ederim. Yeni dönemde sanayi odası olarak iyi işlere imza atmalarını temenni ederim.” dedi. Güngördü, pandemi döneminde yerel üretimin ve sanayinin önemini gördüklerini, bu konuda da Sanayi Odası’na büyük görev düştüğünü belirtti. Zeytin, zeytinyağı, harnup, hellim ve bal gibi doğal ürünlerin desteklenmesi, pazarlanması, teşvik edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu ve bu konuda önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Girne Belediyesi’ne yaptıkları ziyaretten dolayı Kamacıoğlu ve ekibine teşekkür eden Güngördü, yeni dönemde başarılı olmalarını diledi.

“Kıbrıs Türk Toplumu İçin Önemli Bir Yapı”

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu Girne Belediyesi’ne yapılan ziyarette Girne Belediyesi’nin yaptığı bu binanın Kıbrıs Türk toplumu için çok önemli bir yapı yapıldığını, yerel işgücünün yapabileceği çok güzel bir örnek olduğunu, binanın yapımında kullanılan malzemelerin %60 a yakın bir oranda yerli üretimin olması büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Kamacıoğlu, Girne Belediyesi ile zeytin ve zeytin ürünleriyle ilgili daha detaylı bir çalışma yapabileceklerine işaret ederek ileriki dönemde bu ürünlerin kullanımının yaygınlaşması için çeşitli girişimlerde bulunması yönünde görüş birliğine vardıklarını söyledi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı da teşekkürlerini iletti.

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