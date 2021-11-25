Güngördü, Kadın Sığınma Evini ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Kadın Sığınma Evi’ni ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre yeni Kadın Sığınma Evi'nin hizmete açılacak olması ve 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yapılan ziyarette Güngördü'ye Müdür Muavini Naile Soyel ve Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu eşlik etti.

Kadın Sığınma Evinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından karşılanan Güngördü, yeni sığınma evini dolaşarak bilgi aldı. Güngördü, Girne Belediyesi adına sığınma evine yorgan bağışında da bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Avrupa Birliği desteğiyle Lefkoşa Türk Belediyesi'nin inşa ettiği Kadın Sığınma Evinin ülkede tek olduğunu ve tüm bölgelere hizmet verdiğini ifade ederek, bu konuda merkezi hükümet yanında yerel yönetimlerin de üzerine düşeni yapmasının görev olduğunu söyledi. Güngördü, gerek Girne Belediyesi gerekse Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti, Harmancı ve ekibini tebrik etti.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Başkan Nidai Güngördü ve personeline ziyaret ve yaptıkları katkı için teşekkür edip, memnuniyetini belirtti. Harmancı, iş birliklerinin sürmesini diledi.