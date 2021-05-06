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Güngördü: “İş sağlığı ve güvenliği insan hayatına verilen değerdir”

 

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:00
Güngördü: “İş sağlığı ve güvenliği insan hayatına verilen değerdir”
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatının temel yapı taşlarından biri olduğuna işaret ederek, “İş sağlığı ve güvenliği insan hayatına verilen değerdir.  Gelişmiş ülkeler, insana ve çalışana değer vererek ekonomik büyümesini sağlamaktadır. Burada öncelikli amaç, insana yakışır çalışma ve yaşama şartlarını oluşturmaktır” dedi.

Güngördü, 4-10 Mayıs “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” dolayısıyla yayımladığı mesajda, salgın günlerinde insana ve çalışana gerekli güvenlik ve sağlık ekipmanları ile destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, Girne Belediyesi’nin tüm meslek grubunda bulunan çalışanların yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen sağlıklı çalışmaları için gerekli tedbirleri alarak kentte hizmet sürdürdüğünü kaydetti.

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Güngördü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İş yerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket ederek, Girne Belediyesi bünyesinde de “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin yerleştirilmesi ve sürdürülebilir olması adına bu seneki “Toplu İş Sözleşmesi” kapsamında gerekli revizyonlar yapılarak, “İş sağlığı ve Güvenliği Yasa ve Tüzüklerinin” layıkıyla uygulanabilir olması adına, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmenliği oluşturulması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

İşçi sağlığı ve güvenliği için; çalışmalarımızı gerek verdiğimiz eğitimler gerek risk değerlendirilmesinde tespit edilen risklerin giderilmesine ilişkin çalışmalar ve periyodik kontrol, ölçüm ve testlerle bir bütünsellik içinde yürütüyoruz. Bizler de Belediye olarak  çalışanlarımıza tüm imkanları sağlamayı ilke edindik. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla başta Girne Belediyesi işçilerimiz olmak üzere tüm işçilere sağlıklı ve güvenli bir yaşam diliyorum.”

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Son Güncelleme: 06.05.2021 17:16
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