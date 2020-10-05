Güngördü: “Hayvanlara merhametli davranın”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, dün kutlanan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Hayvan Refahı Yasası’nın verdiği sorumluluklara işaret etti.
Eziyet ve kötü muamele örneklerinin KKTC’de de görülmesinin kendilerini çok üzdüğünü belirten Güngördü, şunları kaydetti:
En az insanlar kadar hayvanların da mutluluk ve özgürlük hakkına sahip olduğunu hatırlamamız; çevremizde yardıma muhtaç hayvanlara sahip çıkmamız, onlara merhametli davranmamız, duyarlı bir insan olarak her birimize düşen görevlerdir aynı zamanda...”