banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1156
ALTIN
472.751
DOLAR
7.7278
STERLİN
10.0406
EURO
9.0758
Sağlık mafyası mı var!
Sağlık mafyası mı var!
Seçime beş kala cevap bekleyen sorular
Seçime beş kala cevap bekleyen...
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Tatar’ın en zor haftası
Tatar’ın en zor haftası
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

Güngördü: “Hayvanlara merhametli davranın”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamelenin devam ettiğini belirterek, hayvanlara merhametli davranılması çağrısı yaptı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 11:57
Güngördü: “Hayvanlara merhametli davranın”
banner337
banner351

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, dün kutlanan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Hayvan Refahı Yasası’nın verdiği sorumluluklara işaret etti.

Eziyet ve kötü muamele örneklerinin KKTC’de de görülmesinin kendilerini çok üzdüğünü belirten Güngördü, şunları kaydetti:

banner341
“Yaşamın bütünü içerisinde her canlının yeri ve değeri olduğuna inandığımızdan, Girne Belediyesi olarak yardıma muhtaç, kötü muameleye maruz kalmış, yaralı, kimsesiz ve aç hayvanlara yardım etmek; bu konularla ilgili büyük özveri ve emekle çalışan birçok sivil örgüt ve hayvan severlerle işbirliği yapmak gerekliliğine inandık. Evimizde bakımımızda bulunan hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılamak Hayvan Refahı Yasası gereğince birincil sorumluluklarımız arasında olmalıdır. 

En az insanlar kadar hayvanların da mutluluk ve özgürlük hakkına sahip olduğunu hatırlamamız; çevremizde yardıma muhtaç hayvanlara sahip çıkmamız, onlara merhametli davranmamız, duyarlı bir insan olarak her birimize düşen görevlerdir aynı zamanda...”

banner360
Son Güncelleme: 05.10.2020 12:07
Anahtar Kelimeler:
Dünya Hayvanlar GünüNidai Güngördü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: "Alışık olduğumuz bir Cumhurbaşkanlığı’nı bu toplum daha fazla kaldıramaz"
Erhürman: "Alışık olduğumuz bir Cumhurbaşkanlığı’nı bu toplum daha fazla kaldıramaz"
EL-SEN, KIB-TEK İskele Bölge Amirliği tesis şubesinde greve gidiyor
EL-SEN, KIB-TEK İskele Bölge Amirliği tesis şubesinde greve gidiyor
Bakanlar Kurulu gecikmeli olarak toplandı
Bakanlar Kurulu gecikmeli olarak toplandı
İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda da eğitime başlandı
İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda da eğitime başlandı
Denktaş: “Hayvan refahı yasasında ihtiyaç duyulan değişiklikleri meclise sundum”
Denktaş: “Hayvan refahı yasasında ihtiyaç duyulan değişiklikleri meclise sundum”
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Milli sporcunun Mersin'den KKTC'ye yüzme hedefi yarım kaldı
Milli sporcunun Mersin'den KKTC'ye yüzme hedefi yarım kaldı
Tatar, CNN’Türk’e konuştu
Tatar, CNN’Türk’e konuştu
Tatar, “Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programına katıldı
Tatar, “Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programına katıldı
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim