Güngördü: “Hayvanlara merhametli davranın”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, dün kutlanan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Hayvan Refahı Yasası’nın verdiği sorumluluklara işaret etti.

Eziyet ve kötü muamele örneklerinin KKTC’de de görülmesinin kendilerini çok üzdüğünü belirten Güngördü, şunları kaydetti:

“Yaşamın bütünü içerisinde her canlının yeri ve değeri olduğuna inandığımızdan, Girne Belediyesi olarak yardıma muhtaç, kötü muameleye maruz kalmış, yaralı, kimsesiz ve aç hayvanlara yardım etmek; bu konularla ilgili büyük özveri ve emekle çalışan birçok sivil örgüt ve hayvan severlerle işbirliği yapmak gerekliliğine inandık. Evimizde bakımımızda bulunan hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılamak Hayvan Refahı Yasası gereğince birincil sorumluluklarımız arasında olmalıdır.

En az insanlar kadar hayvanların da mutluluk ve özgürlük hakkına sahip olduğunu hatırlamamız; çevremizde yardıma muhtaç hayvanlara sahip çıkmamız, onlara merhametli davranmamız, duyarlı bir insan olarak her birimize düşen görevlerdir aynı zamanda...”