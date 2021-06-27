Güngördü, Gastronomi Turizmi Fuarı ve Konferansı'na katılıyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İstanbul’da gerçekleştirilecek Gastroshow'a konuşmacı olarak katılıyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 28-30 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek etkinlik Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği (GTD) ortaklığı ile gerçekleştirilecek.

Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. etkinliği ile eş zamanlı gerçekleştirilecek Gastroshow, tüm gastronomi sektörü paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin arttırılmasını ve konferans programıyla dünya liderlerini sektörle buluşturuyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Girne Belediye Başkanı Güngördü, Gastronomi Turizmi Fuarı ve Konferansı’nda Gaziantep, Adana ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte yer alacak.

160 katılımcı, 15000 ziyaretçi ile 50 konuşmacı ile gerçekleşecek Gastroshow'a Başkan Güngördü konuşmacı olarak katılarak katkı koyacak.

Güngördü : "Ülkemizi ve kentimizi gastronomi alanında temsil etmeye gidiyoruz"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği ortaklığı ile gerçekleştirilecek organizasyonda konuşmacı olarak yer almanın ülkemiz ve kentimiz adına önemli olduğunu belirtti. Güngördü, KKTC'nin gastronomi alanındaki faaliyetlerini konferansta anlatacağını iletti.