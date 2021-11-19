Güngördü, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

“ÇOCUK HAKLARI HERKES TARAFINDAN BİLİNMELİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, çocuk haklarının herkes tarafından bilinmesi ve çocuk haklarına herkesin saygı duyması gerektiğini kaydetti.

Güngördü, tüm çocukların sevgi, mutluluk, huzur, güven ve barış ortamında yaşama hakkı olduğunu belirterek, “Adil koşullarda yetişmek ve eğitim görmek; eşit, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilmek her çocuğun hakkıdır. Onların özgüvenlerini artırmak, onların fikirlerini dinlemek ve fikirlerini dile getirecekleri ortamlar yaratmak biz büyüklerin görevidir.” ifadelerini kullandı.

Girne’de Çocuk Meclisi’nin önemli olduğunu kaydeden Güngördü, mutlu ve çocuk dostu bir kent için çalıştıklarını belirtti.

Güngördü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çocukları istismardan, şiddetten, kötülüklerden ve bağımlılıklardan korumamız gerekmekte, bu konuda da çocuklara yönelik politikalarımızı geliştirmekteyiz. Çocuklarımızın, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve kullanan; doğaya ve çevreye duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; her şeyden önce mutlu çocuklar olmalarını destekliyoruz. Çocuklarla ilgili atılacak adımlarda kamu kurumları yanında, yerel yönetimler, sivil toplumla iş birliğinde karar vericilerin tüm faaliyetlerini çocukların yüksek yararını esas alan bütünlüklü bir politika içinde ele almalıdır.

Her şeyin en güzeline layık çocuklarımız için sağlıklı günler, barışın olduğu, güven içinde sevgi dolu bir dünya diliyorum.

Tüm çocukların eşit, özgür ve mutlu bir geleceğe sahip olabilmeleri için mücadelemiz devam edecektir. Geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kalpten kutluyorum. ”

“DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA SEMİNER DÜZENLENECEK”

Öte yandan Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi kapsamında yarın Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle çevirim içi seminer düzenleyecek.

Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz tarafından başta, eğitimci, polis ve uzmanlara yönelik; "Çocuk Haklarından Doğan Çocuk Koruma", Yrd. Doç. Dr. Psikolog Damla Alkan tarafından, "Çocuğa Yönelik Fiziksel ve Duygusal Şiddet", Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Av. Deniz Düzgün tarafından "Çocuk Hakları ve Hukuki Boyutları" konu başlıklarında bilgi paylaşımları yapılacak.

Katılımcılara katılım sertifikası da verilecek olan seminerin Zoom platformu giriş bilgileri şu şekilde:

“Link:https://us02web.zoom.us/j/5808112526?pwd=Tll4K09XalZ4NDBPY0Zxd1BFaEFTdz09 ID: 580 811 25 26 Passcode: 481826 Bilgi ve kayıt için tel no: 0533 879 95 95”