Güngördü, çevrimiçi olarak düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Toplantısı’na katıldı

30 Nisan 2021 Cuma günü (Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler Örgütü Altında Toplanan Aracı Şehirler 2. Dünya Formu) hazırlığı için gerçekleştirilen istişare serisine, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi süreci ve sonrası dünya’da güven ve politikalar konulu konuşması ile katılım gösterdi.

Girne Belediyesi Dış İlişkiler Bölümü’nden verilen bilgiye göre, İlk olarak 5-7 Temmuz 2018 tarihinde Fas’ın Şafşavan kentinin ev sahipliğinde düzenlenen forum, Dünya’daki aracı kentlerin buluşarak yerel demokrasi ve insan hakları gibi hayati konularda birbirleri ile etkileşim içerisinde bulunmasını sağlıyor. Forumun ikincisine ise Türkiye’den Kütahya Belediyesi ev sahipliği yapacak. Foruma hazırlık aşamasında çevrimiçi olarak düzenlenen istişare serisi çerçevesinde 30 Nisan 2021 tarihli oturumda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kent yönetiminde uyguladıkları başarılı politikaları katılımcılara aktardı.

Güngördü: “Tüm Dünya’da modern belediyecilik anlayışının gelişmesinde önemli rol oynayan foruma Girne Belediyesi olarak katılarak Covid-19 pandemisi karşısında sergilediğimiz başarılı mücadele sürecinde edindiğimiz tecrübeleri anlatarak katkı koyduk. Girne Belediyesi’nin bu tür organizasyonlarda yer alarak hem kent halkının hem de belediyemizin tüm Dünya’da bilinmesini sağlıyoruz” dedi.