Güngördü: “Çevre gününün çevre bilincinin artmasına vesile olmasını, sağlıklı bir gelecek, temiz, kaliteli ve daha yaşanılabilir bir dünya temenni ediyorum”

GÜNGÖRDÜ MESAJ YAYIMLADI: “ÇEVRE GÜNÜNÜN ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTMASINA VESİLE OLMASINI, SAĞLIKLI BİR GELECEK, TEMİZ, KALİTELİ VE DAHA YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA TEMENNİ EDİYORUM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımladı ve Dünya Çevre Günü’nün çevre bilincinin artmasına vesile olmasını, sağlıklı bir gelecek, temiz, kaliteli ve daha yaşanılabilir bir dünya temenni etti.

Mesajında, KKTC’de ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunlarına dikkat çekerek kamuoyunda çevre bilinci ve hassasiyetinin oluşmasına katkı sağlaması açısından büyük önem arz ettiğini kaydeden Güngördü, çevre konusunun sadece bir gün değil, sürekli hatırlanması, tavır ve davranışlara yansıması gereken bir konu olduğuna dikkat çekti.

Hem kurumlar hem de bireylerin bu sorumluluğu omuzlaması ve insanların kendi hayatlarını kendi elleriyle tehlikeye atmamak için çevreyi koruması gerektiğini vurgulayan Güngördü, “Çevre konusunda yerel yönetimlere daha büyük sorumluluklar düşüyor. Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Belediye olarak çevre duyarlılığı noktasında çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha temiz ve daha yeşil bir kent bırakmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

İhtiyaç duyulan noktalarda bir taraftan yeni parklar oluştururken, bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam ettiklerini kaydeden Güngördü, “Parklarda çocuklar güven içerisinde oyun oynarken, aileleri de huzurla dinlenebilsinler diye oturma alanları oluşturuyoruz.

Güngördü; “İhtiyaç duyulan park ve bahçe gibi pek çok alanda, ağaç ve fidan dikimi çalışmalarını sürdürüyoruz. Pandemi önlemlerine karşın, bir yılda sekiz ayrı noktada 1200 fidanı toprakla buluşturduk ve toplumda farkındalık oluşturmak adına birçok projeyi hayata geçirdik” dedi.