Güngördü: "Bizler bu kentin çocukları mutlu olsun diye çalıştık, çalışıyoruz.”

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı olduğunu duyuran Nidai Güngördü, tüm çocukların sevgi içinde yaşadığı istismar ve şiddetten uzak kaldığı, eşit hak ve özgürlüklerden yararlandığı bir dünya diledi.

Güngördü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte tüm dünya genelinde kutlanmaya başlanan Dünya Çocuk Hakları Gününüzü en içten dileklerimle kutluyor hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Güngördü mesajının devamında şı ifadelere yer verdi;

“Her zaman olduğu gibi 6-7 yıldır böyle anlamlı bir günde sizinle birlikte oluyorduk. Her zaman daha güzel günler ve geleceğiniz için birlikte olacağız.

Bugün vesileyle ailelerinize de seslenmek istiyorum: Dünyada en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı doğa ve hayvan sevgisi ile yetiştirin. Onları sosyalleşmek için sevgiyi ve paylaşımı öğrenmeleri için teşvik edin. Çocuklarımız parklarda oynasınlar, tablet ve bilgisayar bağımlısı olmasınlar. Unutmayın, çocuklarımızı düşünen, sorgulayan bireyler olarak yetiştirmek sizlerin elinde. Bizler bu kentin çocukları mutlu olsun diye çalıştık çalışıyoruz.”