Güngördü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesi’nin lansmanında konuştu

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi’nin lansmanına konuşmacı olarak katıldı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, dünkü lansmanı tüm dünyada iki yüzün üzerinde belediye başkanı ve sivil toplum örgütü takip etti.
Kültür ve sanatın tüm dünya insanlığı için en önemli birleştirici öğe olduğuna değinen Güngördü, barış ve huzur içerisinde bir dünya yaratmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kültür ve sanatın birleştirici gücünden yararlanacaklarını vurguladı.