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Güngördü: Beylerbeyi'nde 21 pozitif vaka var

“Temaslılar da düşünüldüğü zaman olayın ne kadar büyük boyuta geldiği görülür”

26 Ocak 2021 Salı 16:46
Güngördü: Beylerbeyi'nde 21 pozitif vaka var
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, BRT ekranlarından yayınlanan ’14. Saat’ programına telefon ile bağlanarak, Girne’deki pozitif vakalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Güngördü, belediye olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, kapanma kararının kesinleşmesiyle birlikte belediyede bir toplantı yapılacağını söyledi.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 3 günlük karantinasız girişlerin yapılması ve belli mekânlarda yılbaşı programlarının düzenlenmesi ile bulaşın bir beldeden diğer beldeye geçmesiyle önemli sorunların ortaya çıktığını ifade etti.

Girne’ye bağlı Beylerbeyi bölgesinde, kesinleşen 21 pozitif vaka olduğunu da açıklayan Güngördü, “Temaslılar da düşünüldüğü zaman olayın ne kadar büyük boyuta geldiği görülür” dedi.

Belediyenin teknik bölümünde ise 10 gün önce 1 kişinin ve bu hafta itibariyle 2 kişinin pozitif olduğunu belirten Başkan Güngördü, toplamda 15 kişinin temaslı olduğunu ve karantina otellerinde kaldıklarını aktardı.

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