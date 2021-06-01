Güngördü, Balyemez’i kabul etti

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Balyemez, Güngördü’yü, yürütücüsü olduğu “Kıbrıs Türk Tarih Kurumunun Yeniden Kurulması” projesi kapsamında ziyaret etti.

Balyemez, görüşme sonunda Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin’in gönderdiği kitap setini Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.



