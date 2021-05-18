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Güngördü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

18 Mayıs 2021 Salı 14:46
Güngördü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı
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Güngördü ’nün mesajı şöyle:

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramıdır.19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. Yıldönümü kutlu olsun.

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Gençler, geleceği oluştururken Atatürk’ün çizdiği yolda, sevgi, hoşgörü ve barışı sağlayabilmek için çalışmalıdır. Geleceğe güvenle bakmamızın nedeni, gençlere olan güvenimizden kaynaklanıyor. Gelecek gençlerin gelişimi ve ilerleyişiyle oluşacaktır.

Tüm Dünya’da yaşanan Pandemi nedeniyle eskiden yapılan çeşitli organizasyonlarla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı aynı şekilde kutlayamamamızın üzüntüsünü yaşamaktayız.

Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar, Kurtuluş Savaşı’nın önderi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet’in yolunu açan bu büyük mücadeleyi veren şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.

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