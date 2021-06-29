Güngör Çöplük alanında yangın çıktı. Saat 16.10 sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Güngör Çöplük alanında yangın çıktı. Saat 16.10 sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Güngör Çöplük alanında yangın çıktı. Saat 16.10 sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.