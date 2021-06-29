Güngör Çöplük alanında yangın çıktı. Saat 16.10 sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, yangının itfaiye ekipleri, Lefkoşa Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.