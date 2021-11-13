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Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
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Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Yer yer devam eden yangın nedeniyle hava kirliliği yaratan dumanlar da yayılıyor..

13 Kasım 2021 Cumartesi 11:00
Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda Perşembe gecesi başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yön değiştiren rüzgar nedeniyle çıkan kirli duman çeşitli bölgeleri etkiliyor.

TAK muhabirinin İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Erhan Akar’dan aldığı bilgiye göre, itfaiye ekipleri yanında belediyelerden giden ekipler de çalışmalara destek veriyor.

İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Akar, Güngör’de yaşanan sorunun çözümü için seferberlik ilan ettiklerini, bu seferberliğe katılım sağlanırsa sorunun bu akşama kadar çözülmesini hedeflediklerini söyledi.

Yer yer alevlerin olduğunu ve dumanlar çıktığını kaydeden Akar, yanan yerlere toprak dökerek önlem aldıklarını ifade etti.

Akar, kaymakamlıkları ve belediyeleri arayarak seferberliğe destek istediğini belirtti.

AB projesi olarak düzenlenen Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nın 6 milyon Euro’ya mal olduğunu, ve bir buçuk ay önce açılan ihaleyi kazanan bir firma tarafından işletildiğini anlatan Erhan Akar, alandaki iki hücreden birinin dolduğunu, birinin de üç yıl ömrü kaldığını kaydetti.

12 BELEDİYE KULLANIYOR… “PİLLERİ ÇÖPE DEĞİL ATIK PİL TOPLAMA KUTULARINA ATIN”

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Güngör’ü 12 belediyenin kullandığını, buraya yeşil atık ve moloz dökülmesinin yasak olduğunu ancak buna uyulmadığını belirten Erhan Akar, son üç aydır tesise bu tür çöplerin alınmadığını bildirdi.

Akar, yangının sebebinin evsel atıklar içindeki piller olabileceğini söyledi ve halka boş pilleri çöpe değil atık pil toplama kutularına atmaları çağrısında bulundu.

Erhan Akar, Güngör’deki atıkların preslenmesiyle pillerin reaksiyona girip yangına yol açabildiğini anlattı.

Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında bir komite kurarak Güngör’le ilgili bir çalışma başlatıldığını da bildiren Akar, Türkiye’den bir firmanın gelerek, çöplük alanındaki gaz borularını kuralına uygun şekilde düzenleyeceğini de bildirdi.

Öte yandan Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Ayıklar da Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nde devam eden yangını ve dumanları önlemek için topraklama çalışmalarının sürdüğünü, alanın üçte birinin örtüldüğünü kaydetti.

GKK VE VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda devam eden yangını söndürme çalışmalarına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve vatandaşlar da destek veriyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, çöplükteki yangının söndürülmesi için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bir ekskavatör, bir dozerle katkıda bulunuyor. Ayrıca vatandaşlara ait iki dozerle de ayırma ve örtme çalışmaları yapıldığı, özele ait kamyonlarla kum, belediyelere ait tankerlerle su taşınarak söndürme ve soğutma çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 13.11.2021 12:31
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