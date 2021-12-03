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Güneyli: “Hazırlık ödeneği öngörülen tarihte ödenmezse yasal süreci hiç beklemeden uygulamaya koyacağız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Mali Sekreteri Mehmet Güneyli, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin kesin olarak 11 Ocak 2022’de ödeneceğini beyan ettiğini açıkladı.

03 Aralık 2021 Cuma 17:00
Güneyli: “Hazırlık ödeneği öngörülen tarihte ödenmezse yasal süreci hiç beklemeden uygulamaya koyacağız”

Pandemi koşulları da dikkate alınarak, Maliye Bakanı’nın beyan ettiği tarihin kabul edildiğini ifade eden Güneyli, buna karşın hazırlık ödeneğinin öngörülen tarihte ödenmemesi ve ileriki yıldan itibaren yasal süre kapsamında verilmemesi durumunda yasal süreci hiç beklemeden uygulamaya koyacaklarını bildirdi.
Güneyli yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ekonomik şartların günden güne kötüye gidişi karşısında, özel ve kamu sektöründe çalışanların alım gücünün hızlı bir şekilde azaldığını belirtti.
Maaş ödemesinin bile ülkede “trajikomik bir şekilde” haber değeri taşımasını eleştiren Mehmet Güneyli, “Hükümetin yasal olarak sorumluluğunda olan ödemeleri zamanında yapmaması da kabul edilemez bir durumdur” dedi.
Sendika olarak pandemi sürecinin vatandaş kadar devleti de zora soktuğunun bilincinde olduklarını ifade eden Güneyli, şöyle devam etti: 
“Sendikamız öğretmene yasal olarak eylül ayında ödenmesi gereken ‘hazırlık ödeneği’ konusunu kamuoyu önünde tartışmak yerine Maliye Bakanlığı yetkilileri ile diyalog kurarak çözüme ulaşmayı denemiştir.”

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KTOEÖS Mali Sekreteri Güneyli, pandemi süresince, psikolojik ve manevi olarak olumsuz şekilde etkilenen öğretmenin, maddi olarak da ekstra bir külfeti omuzlarında taşımaya devam ettiğini kaydetti.
Tüm girişimler karşısında yetkililerden dönüş alınamayınca dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile birlikte Maliye Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yapıldığını hatırlatan Güneyli, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a mektup verildiğini belirtti.
Maliye Bakanı Oğuz’un hazırlık ödeneğinin kesin olarak 11 Ocak 2022’de ödeneceğini beyan ettiğini ifade eden Mehmet Güneyli, yasal olarak 3 ay önce ödenmesi gereken söz konusu ödeneğin zamanında ödenmemesi konusunda KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ve KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş adına bir dava dosyalandığını kaydetti. KTOEÖS Mali Sekreteri Güneyli şunları belirtti: 
“Bir sonraki adımda, KTOEÖS ve KTÖS çatısı altında bulunan her öğretmen adına açılacak davaların kazanılması akabinde, kamu bütçesinden dava masraflarının ödenmesi için 6-7 milyon TL civarında ödeme yapılması gerekecektir ki bu durum kamu maliyesini boşu boşuna büyük bir maddi külfete sokacaktır.”
Pandemi koşulları da dikkate alınarak, Maliye Bakanı’nın beyan ettiği tarihin kabul edildiğini ifade eden Güneyli, buna karşın hazırlık ödeneğinin öngörülen tarihte ödenmemesi ve ileriki yıldan itibaren yasal süre kapsamında verilmemesi durumunda yasal süreci hiç beklemeden uygulamaya koyacaklarını bildirdi.
 

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Son Güncelleme: 04.12.2021 03:31
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