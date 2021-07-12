Güneyli göçmenlerden eşdeğer mallarına karşılık Maraş’tan mal talebi

Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, 1974 yılında Güney Kıbrıs’ta malını terk ederek, göç etmiş binlerce kişinin “haklarının askıda bekletilmekte” olduğuna işaret ederek, bu kişilerin “eşdeğer malları karşılığında haklarının öncelikle teslim edilmesinin Anayasal hak olduğunu” savundu.

Dernek açıklamasında, Vakıflar Dairesi Genel Müdürü ile “Lala Mustafa Paşa Vakfı’na ait Maraş toprakları üzerinde bulanan malların bu amaçla kaynak olarak kullanılabilirliğini” görüşmek amacıyla ileriki günlerde bir görüşme yapılacağı belirtildi.



Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Vekili Hasan Y. Işık ve Genel Sekreter Ahmet Yıldırım tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“1974 yılında Güney Kıbrıs’ta malını mülkünü terk ederek Kuzey’e göç etmiş binlerce yurttaşımızın hakları askıda bekletilmektedir. Güney Kıbrıs’tan Kuzeye göç etmiş yurttaşlarımıza eşdeğer malları karşılığında haklarının öncelikle teslim edilmesi Anayasal haktır. Derneğimiz, Vakıflar Dairesi Genel Müdürü ile önümüzdeki günlerde görüşme yaprak Lala Mustafa Paşa Vakfına ait olan Maraş toprakları üzerinde bulanan malların bu amaçla kaynak olarak kullanılabilirliğini görüşecektir. Deneğimiz hükümete anımsatmaktadır”.