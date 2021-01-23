Güneyin Emekçileri Derneği eylem kararı aldı

Ergün YAHAT

Dernekten yapılan basın açıklamasında üyelere çağrıda bulunup eyleme destek vermelerini istediler.Dernek bildirisi şöyle:

“Değerli grup üyelerimizin bilgisine. Bildiğiniz üzere bugün açıklanan kararlar sonrasında kısacası bizlerle ilgili ayni yolu izlemeye devam ediyorlar ve eşitlik ilkesine ters kararlar üretmeye devam ediyorlar . Artık buna dur demenin zamanı geldi. Yönetim olarak otel karantinasinda bulunan arkadaşlarla aşağıda belirttiğimiz şekilde yeni bir eylem planı ortaya çıktı.

Pazartesi otellerden ve güneyde kalarak işlerine giden arkadaşlarımız iş dönüşü geçiş kapılarında toplanacaklar ve kuzeye geçmeyecekler. Bu arkadaş eşlerini de belirlediğimiz saatte kuzey geçiş kapılarına getirtip şu anda kuzeyde olup işlerine gidemeyen bizlerle birlikte kapı önünde toplanacaklar Lefkoşadaki Metehan sınır kapısı ve Magosa daki Akyar sınır kapısında ayni anda organizasyon başlayacak. Bildiğiniz gibi isteyen herkes kapılardan geçiş yapabilir buna bir engel ve izne de gerek yok biz işimize gider gibi sınır kapılarına gidip bekleyeceğiz güneyden gelip ara bölgede bekleyecek olan arkadaşlarla tek vücut olacağız. Taleplerimizi Sn. Başbakan ve Sağlık bakanı bizzat gelecek ve Metehan’da herkes önünde net şekilde kesin cevaplar alana kadar devam edecek. Güneyden gelecek olan arkadaşlarımız gerekirse ara bölgelerde araçlarda kalmayı bile göze aldı bu organizasyona kuzeyden katılacak olan herkes bu arkadaşlarımızın göstermiş olacağı bu fedakarlığa destek olacak mı eğer birlikte birşeyler kazanmaksa amacımız herkes pazartesi tüm güney çalışanları olarak hazır olsun.

Taleplerimiz:

Pilede ve üsleri bölgesinde uygulanan 3 günde bir PCR testi ile gidiş gelişlerin bizlere de uygulanması Bize uygulanan otel Karantinası uygulamasının pile ve üsleri bölgesine de uygulanması Aşı konusunda AB tarafından güney üzerinden gelen aşıların isteyen arkadaşlarımıza uygulanması konusunda derhal bir yol haritası çıkarılarak dernek yönetimi ile birlikte organize edilmesi.

Sınır Kapıları ve Organizasyon saati.

1 - Akyar sınır Kapısı Magosa

2- Metehan sınır Kapısı Lefkoşa

Saat 16:30 da ayni anda başlayacak Toplanma yerleri ve hareket saatleri ayni anda hepiniz bu organizasyona Ok derse birlikte kuzeydeki toplanma yerleri trafiği engellemeyecek şekilde organize edilecek ki polis engeli ile karşılaşmayalım. Herkes yukarıda da belirttiğimiz şekilde işine gidermiş gibi gidecek o zaman kimseden izin almaya gerek yok engel de konamaz . Magosa bölgesinde oturanlar Akyara destek verecek. Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne bölgeleri de Lefkoşaya destek verecek. Arkadaşlar içinizde bölgelerde toplanma yerlerinde görevlendirilmek üzere 3 er kişilik ekipler kurulacak Isteyen özelden Soydan Borakana yazsın o gerekli açıklamaları gorev alacak arkadaşlara iletecek ki aksaklık olmasın Hepinize kazamız mübarek olsun.

YA HEP YA HİÇ G.K.Ç DERNEĞİ YÖNETİM KURULU”