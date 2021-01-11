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Güneyin emekçileri bugün eylem yapacak

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, Kıbrıs'ın güneyinde çalışan inşalara insanlık dışı muamele yapıldığını ifade ederek, bugün eyleme gidecek..

11 Ocak 2021 Pazartesi 09:15
Güneyin emekçileri bugün eylem yapacak
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Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın güneyinde çalışanlarla ortak bir paydada buluşmanın yolu bulunmazsa, Pazartesi günü eyleme gidileceği kaydetmişti. Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nin, yetkililere verdiği süre doldu..

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama şöyleydi:

"Günlerdir Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve Sayın bakanımızın güneyden gelecek olan kapanma kararına bel bağlamaları ve karara göre güneyde çalışanlarla ile ilgili belirlemeye çalıştıkları yol haritaları da çalışmaları da boşa gitti.

Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Merakla bekliyoruz. 14 Aralık'tan beridir bizleri kendi ülkemizde işsiz ve aşsız bırakmanızın günahını daha fazla taşıyabilecek misiniz? Güney Kıbrıs'ta çalışanlar olarak sizlere son yapıcı uyarımızdır. Bugüne kadar gösterdiğimiz anlayışı ve sabrı da tükettiğinizi bilmenizi isteriz.

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Yine de son kez olarak 10.01.2021 tarihine kadar bizlere uyguladığınız insanlık dışı ve dünyada örneği olmayan uygulamanızdan vazgeçmez ve bizlerle her iki tarafın da yararına olacak ortak bir paydada buluşmanın yolunu açmazsanız, 'Biz yaparız olur' mantığında devam ederseniz, bizler de 11 Ocak Pazartesi günü her türlü eylem ve söylemlerimizi artırarak devam edeceğimizi kamuoyu önünde sizlere bir kez daha iletir, saygılar dileriz."

EYLEM PROGRAMI 

1- Sabah saat 09:00- 10.15 arası eylem alanında toplanma

2- Saat 10.30 da eylem alanından hareket

3- Haklarımızı alana kadar eylem alanında bekleme.

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Anahtar Kelimeler:
Güneyin Emekçileri
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