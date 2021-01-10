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Güneyin emekçileri 1500 üye ile yarın eylem kararı aldı Lefkoşa kilitlenecek

10 Ocak 2021 Pazar 18:02
Güneyin emekçileri 1500 üye ile yarın eylem kararı aldı Lefkoşa kilitlenecek
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GÜNEYİN EMEKÇİLERİ 1500 ÜYE İLE YARIN EYLEM KARARI ALDI LEFKOŞA KİLİTLENECEK

Ergün YAHAT

Güneyde çalışan işçiler derneği 14 Aralıktan bellidir işlerine gidemeyen ve mağdur olan işçiler yarın kalabalık bir topluluk ile Lefkoşa'ya akıyor .

Dernekten yapılan açıklama:

Kamuoyuna eylem ve hak arayışı duyurumuzdur

Hükümete 10/01/2021 tarihine kadar verdiğimiz birlikte çözüm bulma çağrımıza herhangi bir olumlu yanıt alamadığımızdan dolayı daha önce de kamuoyuna duyurduğumuz gibi 14 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar aldıkları kararlar sonrasında yaşadığımız mağduriyetlerin giderilmesi adına başlattığımız hak arayışı eylemimizi 11/01/2021 tarihinde meclis önünde gerçekleştireceğimizi burdan tüm kamuoyuna bildirirken yanımızda olmak isteyen tüm emekçi sendikaları ve kurum kuruluşları hak arayışı eylemimize davet ederiz.

EYLEM PROGRAMI

1- Sabah saat 09:00 - 10:15 arası eylem alanında toplanma

2- Saat 10: 30 da eylem alanından hareket

3- Haklarımızı alana kadar eylem alanında bekleme.

Tarih : 11/01/2021 pazartesi Toplanma yeri :

Girne Kapısı Kuğulu Park Alanı Eylem Yeri: K.K.T.C Cumhuriyet Meclisi önü Eylem başlama saati ve bitişi: Sabah 09:00- haklar kazanilana kadar.

G.K.Ç DERNEĞİ YÖN. Kurulu

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Son Güncelleme: 10.01.2021 19:30
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