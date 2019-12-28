banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
289.458
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7923
EURO
6.6449
Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Lefkoşa'da bıçaklı kavga!
LEFKOŞA'DA BIÇAKLI KAVGA!
Beyarmudu'nda araç içinde kaçak gıda!
BEYARMUDU'NDA KAÇAK GIDA!
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

Güney’den Kuzey’e geçmeye çalışırken yakalandılar...

Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzeyden Güneye geçmeye çalışırken suçüstü tutuklanan zanlılar İnna Terranova, Mohamed Sankhon ile Güney’den Kuzey’e geçmeye çalışırken yakalan zanlı Ahmed Muhammedoğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Güney’den Kuzey’e geçmeye çalışırken yakalandılar...

Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzeyden Güneye geçmeye çalışırken suçüstü tutuklanan zanlılar İnna Terranova, Mohamed Sankhon ile Güney’den Kuzey’e geçmeye çalışırken yakalan zanlı Ahmed Muhammedoğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:40
Güney’den Kuzey’e geçmeye çalışırken yakalandılar...

banner317
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Ahmed Muhammedoğlu 27 Aralık 2019 tarihinde saat 21.05 raddelerinde Küçük Kaymaklı-Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ne bağlı Şehit Asteğmen Nafi Kıvanç Kışlası içerisinde, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlı İnna Terranova’nın ise 27 Aralık 2019 tarihinde saat 23.55 raddelerinde Çağlayan-Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Güvenlik Kuvvetleri' ne bağlı 5. Bölük içerisinde Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlı Mohamed Sankhon’un ise 28 Aralık 2019 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Surlariçi -Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Güvenlik Kuvvetleri' ne bağlı 7. Bölük içerisinde, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis her 3 zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ve alınan ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc Milli İradeye Saygı Platformu Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin Tl Yardımda Bulundu
Kktc Milli İradeye Saygı Platformu Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 Bin Tl Yardımda Bulundu
Doğayı Ve Canlıyı Koruma Derneği, Doğu Türkistan’da Yaşanan İnsanlık Dramına Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi
Doğayı Ve Canlıyı Koruma Derneği, Doğu Türkistan’da Yaşanan İnsanlık Dramına Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi
Bağımsızlık Yolu: “Yeni tüzükle bazı araziler yapılaşmaya açıldı”
Bağımsızlık Yolu: “Yeni tüzükle bazı araziler yapılaşmaya açıldı”
Kuşkor: ”Av ve avla ilgili yaban hayatı düzenleme yasa tasarısında doğa için yeterli özen gösterilmemiştir”
Kuşkor: ”Av ve avla ilgili yaban hayatı düzenleme yasa tasarısında doğa için yeterli özen gösterilmemiştir”
İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğünden açıklama; “Çipsiz kimlik kartlarının değiştirilmesi gerektiği yönündeki söylemler doğru değil”
İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğünden açıklama; “Çipsiz kimlik kartlarının değiştirilmesi gerektiği yönündeki söylemler doğru değil”
Görümcesinin parasını çalmaktan tutuklandı...
Görümcesinin parasını çalmaktan tutuklandı...
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
City Mall AVM Christmass Bazaar bugün açıldı!
City Mall AVM Christmass Bazaar bugün açıldı!
Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak
Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim