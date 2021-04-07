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Güneyde Covid-19 tedbirlerinde Kıbrıslı Türklerede rekor cezalar yazılıyor

07 Nisan 2021 Çarşamba 20:32
Güneyde Covid-19 tedbirlerinde Kıbrıslı Türklerede rekor cezalar yazılıyor
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GÜNEYDE COVİD-19 TEDBİRLERİNDE KIBRISLI TÜRKLEREDE REKOR CEZALAR YAZILIYOR

Ergün YAHAT

Güney Kıbrıs'da Covid-19 önlemleri denetimlerinden Kıbrıslı Türklerde nasibini alıyor. Tedbirler çerçevesinde otomobillerde aynı aileden olmaz ise şoför ile birlikte ancak 3 kişi binebilirken kurallara uymayanlara kesilen cezalar ise cep yakıyor .

Bu cezalardan Kıbrıslı Türklerde nasibini alıyor geçtiğimiz günlerde güneyde çalışan 2 otomobili durduran polisler iki otomobilde bulunan toplam sekiz kişiye kişi başı 300 euro toplamda 2.400 euro para ceza kesti.

Bunun yanında sert tedbirlerde bir kişiden fazla ve maskesiz yakalanmanın cezası ise 350 euro.

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