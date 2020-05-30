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Güneyde çalışan Kıbrıslı Türkler, Salı günü Meclis önünde eylem yapacak

Güneyde Çalışan Kıbrıslı Türkler, 2 Haziran Salı günü saat 11.00’de Meclis önünde, işlerine dönebilmek için güneye geçiş izni verilmesi talebiyle eylem yapacak.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:50
Güneyde çalışan Kıbrıslı Türkler, Salı günü Meclis önünde eylem yapacak
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Güneyde Çalışan Kıbrıslı Türkler, 2 Haziran Salı günü saat 11.00’de Meclis önünde, işlerine dönebilmek için güneye geçiş izni verilmesi talebiyle eylem yapacak.

“Güneyde Çalışan Kıbrıslı Türkler” imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, geçişlerdeki belirsizliğin netleşmesi yönünde süreç değerlendirmesi yapıp, yetkililerden somut adımlar atılmasını beklendiği ancak Bakanlar Kurulu’nun son toplantısından hiçbir karar çıkmamasının, daha önce aldıkları eylem kararını gerçekleştirmelerini ve sokağa inmelerini zorunlu kıldığını belirtildi.

Güneyde Çalışan Kıbrıslı Türkler, tüm emek dostu parti, sendika ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak, “Geçişler sadece Güneyin emekçilerinin sorunu değil, Kıbrıs sorunundan kaynaklı, tüm halkın sorunudur. Bu nedenle sizlerin ve tüm halkımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

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“GİDEMEZSEK İŞTEN ATILACAĞIZ”

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Ayrıca bilinmesini isteriz ki, Güneyde çalışarak geçinen bizler için Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin 3 ay işten çıkarma yasağı bitmek üzeredir. Bizler işimize gidemememiz halinde işlerimizden de atılacağız. Bu durumda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan emekçiler olacağız. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayanların yapacakları kontrol edilemez. Böyle bir durumun sorumlusu KKTC hükümeti olacaktır.”

Son Güncelleme: 30.05.2020 11:06
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