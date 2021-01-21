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Güneyde çalışan işçiler isyan etti

Birçok işçi sıkıntılarını dile getirmemiz için Mağusa Haber Ajansı'na ulaşarak şikayetlerine aracı olmamızı istedi.

21 Ocak 2021 Perşembe 21:47
Güneyde çalışan işçiler isyan etti
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Birçok işçi sıkıntılarını dile getirmemiz için Mağusa Haber Ajansı'na ulaşarak şikayetlerine aracı olmamızı istedi.

Güney Kıbrıs'a çalışmaya giden işçiler, sorunlarını dile getirmek için baş vuracakları bir merci bulunmadığı için, her geçen gün ekmek kapılarının çile kapısına döndüğünü dile getirdiler.

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Güneye gidip geldikleri otobüsten tutun da kaldıkları yere kadar problem yaşadıklarını dile getiren işçiler, dertlerini anlatacakları bir makam bulamadıkları için çektikleri zorluklardan dem vurdular.

İşçilerin açıklamaları şu şekilde;

"Bizlere hasta muamelesi yapılıyor o da yetmezmiş gibi bizleri elleri kelepçeli mülteci insanlar ile aynı yerlerde kalıyoruz. Bizler işten yorgun dönüyoruz ve onları öyle görünce üzülüyoruz, Ancak neredeyse bizler de aynı muameleyi görüyor gibiyiz. Kendi ülkemizde kendi evimize bile gidemiyoruz. İnsanlık dışı muamelelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bizim de evimiz var, ailemiz var. Onları geçindirmek zorundayız. O nedenle bunlara katlanıyoruz"

Zor durumda olduklarını dile getiren işçiler bir an önce bu işlerin düzelmesini ve kendilerinin de bu soğuk havalarda, sıcacık evlerine kavuşmaları için yetkililerin vatandaşlarına karşı sorumlulukları yerine getirmelerini istediklerini söylediler.(MHA)

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