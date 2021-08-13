banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
132'si yerel 144 pozitif vaka
132'si yerel 144 pozitif vaka
banner376

Güney’de banka kartı kullanımında rekor artış

Çağrı İşlemci Kartı (JCC)’nin verilerine göre Güney Kıbrıs’ta ve yurt dışında banka kartı kullanımı Nisan ve Haziran 2021 arasında yıllık olarak önemli artış kaydetti. JCC, Güney Kıbrıs’ta Türkiye kartlarının kullanımının yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon 180 bin euroya, KKTC’nin yerel kartlarının kullanımının ise yaklaşık 1 milyon 210 bin euroya ulaştığını duyurdu.

13 Ağustos 2021 Cuma 10:51
Güney’de banka kartı kullanımında rekor artış

2021’in ikinci çeyreğinde banka kartı kullanımı Güney’de yurt içinde yıllık %16 artışla 1 milyar 500 milyon euroya yükseldi. Banka kartı kullanımı yurt dışında ise %46’lık artışla 472 milyon euro oldu.

banner341
Yabancı banka kartı kullanımı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu yılın ikinci çeyreğinde dikkat çekici şekilde %155 artış kaydederek 184 milyon 800 bin euroya ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta yabancı kart kullanımında da hem satışta hem de para çekmede %133’lük artışla 231 milyon 600 bin euro olarak açıklandı.

JCC, Güney Kıbrıs’ta Türkiye kartlarının kullanımının yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon 180 bin euroya, KKTC’nin yerel kartlarının kullanımının ise yaklaşık 1 milyon 210 bin euroya ulaştığını duyurdu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Güneyde Banka Kartı Kullanımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “Azerbaycan ile turizmde işbirliği yapılacak”
Ataoğlu: “Azerbaycan ile turizmde işbirliği yapılacak”
Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!
Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!
Kamusen’den Kayral’a veda ziyareti
Kamusen’den Kayral’a veda ziyareti
Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”
Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”
Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı
Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı
Arıklı, Akdeniz'i kabul etti
Arıklı, Akdeniz'i kabul etti
BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı
BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı
KTTO'dan üyelerine sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısı
KTTO'dan üyelerine sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısı
Karpaz’daki hür eşeklerin güvenlik ve bakım çalışmaları sürüyor
Karpaz’daki hür eşeklerin güvenlik ve bakım çalışmaları sürüyor
KKTC’den Türkiye’deki yangın bölgesinde konut yapımı için kampanya
KKTC’den Türkiye’deki yangın bölgesinde konut yapımı için kampanya

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim