Güney’de banka kartı kullanımında rekor artış

2021’in ikinci çeyreğinde banka kartı kullanımı Güney’de yurt içinde yıllık %16 artışla 1 milyar 500 milyon euroya yükseldi. Banka kartı kullanımı yurt dışında ise %46’lık artışla 472 milyon euro oldu.

Yabancı banka kartı kullanımı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu yılın ikinci çeyreğinde dikkat çekici şekilde %155 artış kaydederek 184 milyon 800 bin euroya ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta yabancı kart kullanımında da hem satışta hem de para çekmede %133’lük artışla 231 milyon 600 bin euro olarak açıklandı.

JCC, Güney Kıbrıs’ta Türkiye kartlarının kullanımının yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon 180 bin euroya, KKTC’nin yerel kartlarının kullanımının ise yaklaşık 1 milyon 210 bin euroya ulaştığını duyurdu.