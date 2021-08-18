Güney Mesarya’nın altyapı ihtiyaçlarını görüşüldü

Görüşmede, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ve bölge köy muhtarları yer aldı.

Güney Mesarya bölgesinin talep ve ihtiyaçları konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, 2021 sonuna kadar tamamlanacak projelerle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2022 bütçesine dahil edilecek projeler ele alındı.



CANALTAY: “HEDEFİMİZ ÖNCELİKLE KARAYOLLARI”

Remiye Canaltay, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, pandemi döneminde yapmış oldukları işbirliği ve harcadıkları emeklerden dolayı tüm belediye başkanı ve muhtarlara teşekkür ederek, onların sorunları dinlemek üzere bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini vurguladı.



Canaltay, yaşanan tüm zorluklara rağmen, şubat ayında imzalanan master plan çerçevesinde 322 kilometrelik kırsal kesim/köy yolları projesinin hayata geçirildiğini, 20 Temmuz’da Kuzey Çevre Yolu’nun açıldığını, 15 Kasım’da Çayırova yolunun açılacağını, bunların yanında, Lefke ile Balalan-Erenköy yolunun bitirilmesi için çalışıldığını ifade etti.

“Hedefimiz öncelikle karayolları. Bir ülkenin altyapısı olmadan o ülkenin gelişmişliğinden bahsedemezsiniz. Hükümetimiz ve bakanlığımız için altyapı yatırımları çok önemlidir” şeklinde konuşan Canaltay, belediye başkanları ve muhtarların görüşlerini dinleyerek, 2021 yılı içerisinde neler yapabilecekleri, ardından ise 2022 bütçesine neler aktarabileceklerini ele alacaklarını söyledi.

