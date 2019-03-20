Güney Kıbrıs’tan araç sirkat olayında 4’üncü zanlı da yakalandı

GÜNEY KIBRIS’TAN ARAÇ SİRKAT OLAYINDA 4’ÜNCÜ ZANLI DA YAKALANDI

Güney Kıbrıs’tan EEN 484 plaka nolu aracı sirkat ederek KKTC ye yasal olmayan yollardan getirilen ve 13.3.19 tarihinde yapılan operasyonla tutuklanan M.B ve C.B mahkemeye çıkarılarak haklarında tutukluluk emri alınmıştı. Yürütülen tahkikatta suç ortaklarından üçüncü zanlı O.Ç, 15 Mart tarihinde tutuklanarak hakkında 3 gün tutukluluk alınmıştı.

18.3.19 tarihinde tespit edilen dördüncü zanlı B.T da Polis tarafından tutuklanmış ve 19.3.19 tarihinde zanlı O.Ç ile birlikte Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Olguları değerlendiren yargıç her iki zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi. (MHA)