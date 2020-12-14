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Güney Kıbrıs’taki vaka artışları bahanemizmiş!

Güney Kıbrıs’tan gelişler için uygulamaya konulan önlemler konusunda BM nezdinde girişim başlatıldı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:08
Güney Kıbrıs’taki vaka artışları bahanemizmiş!
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KKTC hükümetinin Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelişlerde karantinasız girişleri kaldırma kararı almasının ardından, Rum hükümeti BM’ye girişimde bulundu.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vaka sayılarında artış olması sebebiyle, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 24 saatten kısa ziyaretlerde karantina uygulanmaması kararının kaldırılmasının, KKTC’deki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Maronit ve Kıbrıslı Rumları zor durumda bıraktığını, Rum Hükümeti’nin konu hakkında BM nezdinde girişimler başlattığını yazdılar.

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"Tamamen bahane..."

Habere göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu dün konuya ilişkin açıklamasında, KKTC hükümetinin, Güney Kıbrıs’taki vaka artışlarını “bahane ederek”, 24 saatten kısa sürecek ziyaretlerin karantinasız gerçekleşmesi uygulamasına son vermesinin, özellikle Noel yortusu ve yılbaşı kutlamaları için Karpaz ve diğer bölgeleri ziyaret edecek Kıbrıslı Rum ve Maronitleri olumsuz etkilediğini iddia etti.

Fotiu: BM'ye başvurduk

Fotiu, KKTC hükümetinin bu uygulamasının kaldırılması için BM nezdinde girişimde bulunduklarını belirtirken, Karpazda görev yapan öğretmenlerin bu uygulamadan etkilenmediklerini de ifade etti.
Haberde, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, 24 saatten kısa süreli ziyarette bulunmak isteyen Kıbrıslı Rum ve Maronitlerin negatif PCR testinin yanı sıra 7 gün karantinaya girmek zorunda olduklarının da altı çizildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fotis FotiuKktcye 24 Saatlik GeçişKktc Karantina
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