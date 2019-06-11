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Güney Kıbrıs’dan çalınan kiralık BMW’yi iade etmek için 15000 euro para talep edildi

Güney Kıbrıs’dan çalınan kiralık BMW’yi iade etmek için 15000 euro para talep edildi

11 Haziran 2019 Salı 17:12
Güney Kıbrıs’dan çalınan kiralık BMW’yi iade etmek için 15000 euro para talep edildi

Güney Kıbrıs’ta sakin kiralık araç işletmecisi Kypros Michaelide, 10.6.2019 tarihinde Gazimağusa Polis Müdürlüğüne giderek şirketine ait NDM 892 plaka nolu beyaz renk BMW kiralık aracının tespit edilemeyen bir yerden, tespit edilemeyen şahıslar tarafından KKTC’ye geçirildiğine dair şikâyette bulundu. Şikâyetçi Rum verdiği ifadede kendisini telefonla arayan bir şahsın “araban mafyanın elinde. 15000 Euro getirmezsen araban parçalanacak” dediğini aktardıktan sonra polisin kendisine yardımcı olmasını talep ederek paranın da yanında hazır olduğunu aktardı.

Alınan şikâyet doğrultusunda ayni akşam saat 2230 sıralarında bir polis ekibi yanında şikâyetçi olduğu halde Gazimağusa’da bir işyerinde bekleyen Libya ve KKTC vatandaşı zanlı 1 M. A, zanlı 2 M. F.M ve zanlı 3 S.M.Q’ la buluştu. Buluşma esnasında şikâyetçi Rum zanlı 1 M.A ile görüşmesi esnasında parayı vermek üzereyken hazırda olan polis zanlı 1 ve yanındaki iki arkadaşını mesele ile ilgili olarak tutuklandı. Yapılan ileri tahkikatta zanlı 1 M.A nın çalıntı aracın KKTC vatandaşı T. Y’nın tasarrufunda olduğunu beyan etmesi üzerine 11.6.2019 tarihinde sabah saatlerinde tespit edilen zanlı 4 T.Y de polis tarafından tutuklandı. Ancak çalıntı araç bulunamadı.

4 zanlı bugün 11.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili olarak Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Löğmen Yücetürk yemin altında olayla ilgili bilgiler aktardı. Yiğittürk şahadetinde GKRY vatandaşı Rumun şirketine ait kiralık aracı güneyde bir kadına kiraladığını, aracının çalındığına dair aldığı bilgi üzerine araç takip sisteminden yaptığı kontrolde aracının Beyarmudu köyünde olduğunu tespit ettiğini aktardı. Daha sonra zanlı 1 M.A nın şikayetçiyi  telefonla arayarak aracının mafyanın elinde olduğunu ve alabilmesi için 15000 Euro getirmesini istediğini, getirmemesi halinde aracının parçalanarak satılacağını söylediğini belirtti. Bu olanlar ışığında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne gelen şikâyetçi parasının hazır olduğunu ve aracını çalanların yakalanmasını talep ettiğini aktaran Yücetürk aynı akşam şikâyetçi ile birlikte operasyon düzenlediklerini ve olayla ilişkileri oldukları belirlenen 4 zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

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Çalıntı kiralık araç BMW henüz bulunamadı

Çalıntı aracın henüz bulunamadığına, zanlıların da mesele ile ilgili ifade vermediklerine değinen Yiğittürk olayın yeni olması nedeniyle alınacak ifadeler yanında zanlılardan alınan cep telefonlarında inceleme yapacakları cihetle 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Zanlı 1 ve 4 adına avukat Batu Sağlamer, zanlı 2 ve 3 adına da Melih İlktuğ tanık polis memuru Löğmen Yiğittürk’ü istintaka tabi tuttular. Her iki avukat müvekkillerinin olayla hiçbir bağlantısının olmadığını, iddia makamının ortaya somut deliller koyamadığını, şüphelerle kimsenin 72 saat süreyle hürriyetinden mahrum bırakılamayacağına vurgu yaptılar. Zanlı 2 ve 3 ün bir tesadüf eseri arkadaşları zanlı 1 M.A nın işyerinde bulundukları, her ikisinin öğrenci olduğunu ve bu günlerde sınavlarının mevcut olduğu ve ihmalleri halinde belki de sınıfta kalıp eğitimlerinin uzayacağını belirten savunma avukatları 3 günlük tutukluluk süresini fahiş bularak itirazlarını ortaya koydular.

Zanlılar bir gün sonra yeniden yargıç huzuruna çıkacak

Tahkikat memuru ve avukatlar arasında geçen hararetli konuşmaların yer aldığı istintak safhasından sonra yargıç Umut İnan kararını açıklayarak zanlıların 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs’dan çalınan Kiralık BMW
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