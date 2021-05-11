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Güney Kıbrıs’a 41 bin TL’lik sigara ve tütün götürmeye çalışan bir kişi suçütü tutuklandı

Bostancı’da kanunsuz yollardan çok miktarda sigara, tütün ve tütün ürününü Güney Kıbrıs’a götürmeye çalışan bir kişi, polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

11 Mayıs 2021 Salı 22:00
Güney Kıbrıs’a 41 bin TL’lik sigara ve tütün götürmeye çalışan bir kişi suçütü tutuklandı
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Bostancı’da kanunsuz yollardan çok miktarda sigara, tütün ve tütün ürününü Güney Kıbrıs’a götürmeye çalışan bir kişi, polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre olay, bugün 18.45’te meydana geldi.

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Güney Kıbrıs’ta sakin P.M. (E-39), Güzelyurt'ta faaliyet gösteren iki ayrı iş yerinden satın aldığı toplam değerleri 41 bin 355 TL değerindeki muhtelif sigara, tütün ve tütün ürünlerini kullanımında bulunan araç ile Bostancı’dan kanunsuz yollarla Güney Kıbrıs’a götürmek istediği sırada polis tarafından suçüstü tespit edildi.
P.M. tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 11.05.2021 22:07
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