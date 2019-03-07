Güney Kıbrıs, Türkiye'yi adada sondaj yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etti

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye’nin Kıbrıs Adası etrafında Münhasır Ekonomik Bölge (EEZ) sınırları içerisindeki hidrokarbon keşif faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti.

Rum Kesimi, söz konusu Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığını tek taraflı olarak ilan etmişti.

Konuyla ilgili olarak Güney Kıbrıs BM Daimi Büyükelçisi Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdi. Salı sabahı kamuya duyurulan mektupta Türkiye'nin 1, 8, 9 ve 12'inci bölgelerde sismik sondaj yaptığı, ancak Kıbrıs Rum yönetiminin bu bölgelerdeki çalışma lisansını enerji devleri Total ve Eni'ye verdiği belirtildi. Mektupya ayrıca 8 ve 9'uncu bölgelerde ise petrol ve doğal gaz çıkarımı için yine adı geçen iki şirkete izin verildiği vurgulandı.

Korniliou bunun yanında, Türkiye'nin uluslararası yasaları çiğnediğini iddia ederek Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ifade etti. Mektupta özellikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin askıya alındığı belirtildi.

Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi 21 Nisan 2017 tarihinde çalışmalarına başlamıştı. Daha önce Akdeniz ve Karadeniz’de sismik araştırmalar yapan gemi, denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor.

Türk sondaj gemisi geçtiğimiz Ekim ayında Kuzey Kıbrıs tarafına ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışma yaparken Yunanistan'a ait fırkateyn tarafından taciz edilmiş, ancak bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak hareket eden Yunan gemisinin faaliyetini önlemişti.

Kıbrıs çevresinde 3,3 trilyon dolar değerinde petrol, hidrokarbon ve doğalgaz rezervi bulunuyor.