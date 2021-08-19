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Güney Kıbrıs'tan alınan elektrik Eylül-Ekim aylarında geri gönderilecek

'Kıbrıs Cumhuriyeti', 12-18 Ağustos tarihleri arasında KKTC’ye yaklaşık 4000 MW/saat elektrik sağladı. Kıbrıs Elektrik Kurumu Yöneticisi Rogiros Tapakis, bu miktarda elektriğin daha sonra, Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun üretimiyle birlikte sistemde daha iyi kullanılacak olan eylül ve ekim aylarında ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri gönderileceğini belirtti.

19 Ağustos 2021 Perşembe 08:45
Güney Kıbrıs'tan alınan elektrik Eylül-Ekim aylarında geri gönderilecek

‘Kıbrıs Cumhuriyeti’, gelen talep üzerine KKTC’ye 12-18 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 4000 MW/saat elektrik sağladı.

Güney Kıbrıs Dağıtım Sistemi Operasyonu Sözcü Yardımcısı Rogiros Tapakis, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, önceki talebin 12-17 Ağustos dönemi için elektrik sağlanması olduğunu ancak diğer tarafın elektrik sağlanmasının 18 Ağustos öğleye kadar uzatılmasını istediğini söyledi.

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Dün öğleyin enerji sağlamanın aşamalı kesintilerle devam ettiğini bildiren Tapakis, yaklaşık 4000 MW/saat elektrik gönderildiğini açıkladı.

Rogiros Tapakis, bu miktarda elektriğin daha sonra, Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun üretimiyle birlikte sistemde daha iyi kullanılacak olan eylül ve ekim aylarında ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri gönderileceğini belirtti.

“Sistemde bir sorun olması halinde kendilerinden elektriği bize önceden hiçbir planlama olmadan sağlamalarını isteyeceğiz” diyen Tapakis, iki taraf arasında elektrik sağlanması düzenlemelerinin Güven Artırıcı Tedbirler’in uygulanması çerçevesinde yapıldığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıstan Alınan Elektrik
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