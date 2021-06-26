Güney Kıbrıs'ta vaka sayıları artıyor

Herhangi bir ölüm bildirilmedi, ancak 18'i ciddi durumda olan 43 kişi virüsle hastanede. 41.809 testten 5.777'si moleküler yöntemle (PCR) ve 36.032'si antijen hızlı test yöntemiyle yapıldı. Halihazırda doğrulanmış vakaların yakın temaslılarından alınan 454 numuneden otuz üç vaka bulundu. Altı pozitif vaka, Larnaka ve Baf havalimanlarındaki yolcu kontrollerinin bir parçasıydı. Özel girişim yoluyla alınan 2.612 örnekten kırk altı vaka ve devlet laboratuvarlarından bir vaka bulundu. Eyaletin hızlı test programından 35.567'den 140 vaka daha bulundu. Hızlı test sonuçlarına göre pozitiflik oranları şu şekildedir: Lefkoşa %0,30, Limasol %0,48, Larnaka %0,24, Baf %0,16, Gazimağusa %0,94