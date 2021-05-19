Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 135 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 44 bin 312 test sonucunda 135 yeni vaka belirlendi.
Rum yetkililer bugün can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Tedavisi süren 148 kişiden 47'sinin durumu ise ciddiyetini koruyor.
Son Güncelleme: 19.05.2021 21:25
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 44 bin 312 test sonucunda 135 yeni vaka belirlendi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 44 bin 312 test sonucunda 135 yeni vaka belirlendi.
Rum yetkililer bugün can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Tedavisi süren 148 kişiden 47'sinin durumu ise ciddiyetini koruyor.