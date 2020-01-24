Güney Kıbrıs'ta Paravan damatlar...

Konunun dünkü Rum Meclisi Eğitim Komitesi'nde ele alındığını belirten Alithia gazetesi, komite toplantısına katılan Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, bu yönde bir şebekenin olduğundan bahsettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin,kaydettiği belirtildi.

ŞEBEKE VAR, ENDİŞE VERİCİ

İsmi verilmeyen Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin büyük bölümü Rum tarafına AB vatandaşları ile paravan evlilik yapmak maksatlı geliyor. AB üyesi üç ülke, Güney'deki büyükelçilikleri aracılığıyla bu konuda Dışişleri Bakanlığı’na nota verdi. Üçüncü ülke vatandaşlarını, gerek paravan evlilik yapmak gerek siyasi sığınma talebinde bulunmak üzere üniversite öğrencisi olarak getiren bir şebeke var. Üniversite öğrencileri tarafından yapılan siyasi sığınma başvurusu sayıları kaygılandırıyor" dedi.

KAYNAK: DHA