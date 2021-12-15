Güney Kıbrıs'ta iş arayanlara müjde

8 bin civarında Kıbrıslı Türk’ün başta turizm olmak üzere inşaat ve restoran gibi alanlarda Güney’de faaliyet gösteren SEK sendikası aracılığıyla istihdam edilmesi öngörülüyor.

Başvurularda aranacak en önemli şart, kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport veya kimliğine sahip olması. Türk-Sen’e şahsen yapılacak başvurusu sonrasında kişiler SEK’e yönlendirilecek ve söz konusu alanlarda sendikalı çalışma imkanı bulacak.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, yönetim kurulu üyeleri ve federasyona bağlı sendika başkanlarının katılımıyla bugün basın toplantısı düzenleyerek, SEK ile yaptıklarını iş birliğini duyurdu.

Bıçaklı, “İlk kez bu şekilde bir organizasyon yapılıyor. Her şey kayıt ve kontrol altında olacak. Başvurularda patlama yaşanacağını düşünüyorum” dedi.

“BAŞVURULAR TÜRK-SEN’E ŞAHSEN YAPILACAK”

Vatandaşların 3-5 aydan beri sürekli Türk-Sen’e ulaştığını, ciddi maddi sıkıntı yaşadığını ifade ederek, Güney’de çalışmak için yardım istediğini belirten Bıçaklı, Türk-Sen’in sadece üyelerinin değil, dar gelirli vatandaşların da yanında olduğunu, iki aydan uzun süredir SEK’le görüştüklerini aktardı.

Geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantıda sonuca vardıklarını bildiren Bıçaklı, başta turizm olmak üzere, inşaat, restoran gibi alanlarda çalışmak üzere 8 bin civarında kişinin Güney’de çalışmasına olanak sağlanacağını söyledi.

Arslan Bıçaklı, iş başvurusunda bulunacakların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğinin ya da pasaportunun olması, başvuruların Türk-Sen’e şahsen yapılması gerektiğini de vurguladı.

“BAŞVURULAR İÇİN SİSTEM KURULDU”

Başvurular için bir sistem kurulduğu, kişilerin bilgilerinin, hangi alanda çalışmak istediklerinin buraya kaydedileceğini ifade eden Bıçaklı, kayıt sırasında kişilere bir kart verileceğini, bu kartların üzerinde sıra numarası olacağını, SEK’e yönlendirilecek kişilerin Türk-Sen’in Facebook adresinden isimle değil, sıra numarasıyla duyurulacağını kaydetti.

“AMACIMIZ ÜLKE İNSANINA SAHİP ÇIKMAK…”

Sayı 30-40’ı buldukça kişilerin belirlenen gün ve saatte SEK’e yönlendirileceğini, buraya da kayıtları yapılacak kişilerin Güney’de sendikalı olarak çalışmaya başlayabileceğini belirten Bıçaklı, “Amacımız, devletin yapamadığını yapmak, ülke insanına sahip çıkmak, açlığa mahkum edilen, göçe zorlanan gençleri kazanmak…” ifadelerini kullandı.

“İLK KEZ BU ŞEKİLDE BİR ORGANİZASYON YAPILIYOR”

SEK’te üç dilen bilen insanlar olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde TÜRK-SEN’den SEK’in kadrolarına birilerinin dahil edilebileceğini belirten Bıçaklı, “Çalışma hayatı esir hayatı değil. Bir sorunla karşılaşanlar SEK ve TÜRK-SEN temsilcilerine ulaşabilecek” dedi.

Ücretlerin kişilerin çalışacağı işe ve sektöre göre değişeceğini de dile getiren Bıçaklı, Güney’de asgari ücretin 900 Euro olduğunu, bunun da 14 bin TL’ye denk geldiğini söyledi.

Bıçaklı, “TÜRK-SEN olarak birçok arkadaşa yardımcı olduk ama ilk kez bu şekilde bir organizasyon yapılıyor. Her şey kayıt ve kontrol altında olacak” şeklinde konuştu.

“KİMSE BİZE MİLLİYETÇİLİK DERSİ VERMEYE ÇALIŞMASIN”

Halihazırda 2 bine yakın insanın Güney’de çalıştığını söyleyen Bıçaklı, “Kimse bize kahramanlık taslamasın, milliyetçilik dersi vermeye çalışmasın. Milliyetçilik rüşvet yemek, hırsızlık yapmak, halkı açlığa itmek, bir bayrağın arkasına saklanmaksa ben milliyetçi değilim” dedi.

Açıklamasında hükümeti ve zamları da eleştiren Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, “Ülkeyi batırdılar, insanları mahvettiler. Sayelerinde 60’lı yıllara geri döndük. İnsanlar ‘evimize ekmek götüremiyor, çocuğumuza ilaç alamıyoruz’ diye bizi arıyor…” ifadelerini kullandı.

Temel tüketim maddelerine, akaryakıta, gaza 3-5 günde bir zam geldiğini ama çalışanların maaşlarının aynı olduğunu söyleyen Bıçaklı, “Özellikle, özel sektör çalışanı, asgari ücretli, asgari ücretin de altında çalıştırılanlar açlığa mahkum edildi. Artık yeter” dedi.

“ŞU ANDA BOYKOT SADECE STATÜKOYA YARAR ”

Oy verilirken bunların göz önünde bulundurulmasını isteyen Bıçaklı, bazı çevrelerin son günlerdeki boykot açıklamasının sorulması üzerine “Türk-Sen emekten, barıştan yanadır. Boykot ancak yüzde 80’lere ulaşırsa bir mesaj olabilir. Şu anda boykot sadece statükoya yarar sağlar…” açıklamasında bulundu.