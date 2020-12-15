Güney Kıbrıs'ta da öğleden sonra olumsuz hava şartları etkili olacak

Rum Meteoroloji Dairesi bugün saat 16.00 ile 20.00 arasında yağmur, gök gürültüsü ve şiddetli hava koşulları nedeniyle turuncu uyarı yayınladı.

Rum Meteoroloji Dairesi'nin yayınladığı duyuruya göre, bölgede gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanak yağışlar sonucu yer yer metrekareye 55 milimetre yağış düşmesi tahmin ediliyor. Dolu riski ise oldukça yüksek..



Vatandaşlara, şiddetli yağışlara ve fırtınaya hazırlıklı olmaları, evlerin zarar görebileceği, ağaçların devrilme riski olduğu uyarısı yapıldı. Sel, şiddetli fırtına ve dolu olasılığından trafikte aksama olabileceği dolayısıyla halktan tedbirli olması istendi.