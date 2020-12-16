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Güney Kıbrıs'ta çalışan işçiler yine eylemde!

Güneye geçişleri karantinaya bağlanan işçiler bugün de eylem yapıyor..

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:06
Güney Kıbrıs'ta çalışan işçiler yine eylemde!
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Güney Kıbrıs'ta çalışan işçiler işlerine gidemiyorlar..

İşçiler bugün de sabahın erken saatlerinde Metehan çemberinde toplandı..Mücadelelerinden vazgeçmeyen işçiler şu sıralarda Sağlık Bakanlığı'na doğru yürüdü..

Başbakanlık önünde toplanan eylemciler Başbakan Ersan Saner'le görüşmek istedi. Ancak Saner’in inceleme amaçlı Ercan Havalimanı’nda bulunması nedeniyle görüşme gerçekleşmedi.

Bunun üzerine Başbakanlık Müsteşarı ile görüşen işçiler bir sonuç alınamaması üzerine Başbakan’ı beklemeye koyuldu.

İşçiler Saner’le görüşmeden Başbakanlık önünden ayrılmayacaklarını bildirdi.

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Eylemciler adına bir heyet, Başbakan’ın makamında olmamasından dolayı Başbakanlık yetkilileriyle görüştü.

Eylemcilerin temsilcilerinden Ufuk Tarman, görüşmede sorunun çözümü konusunda kendilerine olumlu bir cevap verilmediğini, eylemlerinin devam edeceğini ve Başbakan ile görüşmek istediklerini söyledi.

Eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel de destek verdi ve eylemcilere hitap etti.

Eylemciler daha sonra Sağlık Bakanlığı’na yürüdü ve bir süre de eylemlerine burada devam etti.

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Son Güncelleme: 16.12.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısta çalışan Işçiler
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