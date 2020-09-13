Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 810 test sonucunda 3 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.
Vakalardan 1'inin seyahat geçmişi bulunduğu, diğer 2 vakanın ise temaslı takibi sonucu tespit edildiği belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 810 test sonucunda 3 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 810 test sonucunda 3 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.
Vakalardan 1'inin seyahat geçmişi bulunduğu, diğer 2 vakanın ise temaslı takibi sonucu tespit edildiği belirtildi.