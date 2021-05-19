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Güney Kıbrıs - Fransa ortak askeri tatbikatı “TALOS 2021” tamamlandı

Fransız savaş uçakları 6 saat boyunca sınır hattı da dahil olmak üzere Kıbrıs üzerinde alçak uçuş yaptı..KKTC'de Bağcılar-Akıncılar civarında ikamet eden ve tatbikattan habersiz birçok vatandaş korku yaşayıp, paniğe kapıldı..

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:01
Güney Kıbrıs - Fransa ortak askeri tatbikatı “TALOS 2021” tamamlandı
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Güney Kıbrıs ve Fransa arasında dün "TALOS 2021" kod adlı hava tatbikatı icra edildi..

Sınır hattında oldukça alçaktan geçen gürültüyle jetler, vatandaşları korkuttu..

Rum Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, tatbikat Fransız donanmasına ait  Charles de Gaulle (CDG) uçak gemisinin Akdeniz bölgesinde bulunması vesilesiyle gerçekleştirildi.

Rum Savunma Bakanı Petrides yaptığı açıklamalarda, bu tür tatbikatların önemini vurgulayarak “silahlı güçlerimiz bu plandan, hazırlıklardan ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesinden önemli deneyimler ediniyor” dedi.
 
Bakan, Fransa ile olan savunma işbirliğinin benzeri daha başka tatbikatlar da içerdiğini ve iki ülke arasındaki ortak faaliyetleri güçlendirdiğini vurguladı.

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Bakan “mükemmel eğitim düzeyi ve hazırlıklarından” dolayı Ulusal Muhafız Ordusunu tebrik ederek Fransa silahlı kuvvetleri personeline de mükemmel işbirliğinden dolayı teşekkürlerini sundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
TALOS 2021 TatbikatıGüney Kıbrıs Fransa Ortak Askeri Tatbikat
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